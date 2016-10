UNO-Gipfel beschließt globale „Stadt-Agenda“

Erstmals hat die Weltgemeinschaft gemeinsame Leitlinien zur Lösung der Probleme in den stark wachsenden Städten beschlossen. Zum Abschluss des nach 1976 und 1996 dritten UNO-Weltsiedlungsgipfel billigten Vertreter von rund 190 Staaten in Ecuadors Hauptstadt Quito gestern Abend (Ortszeit) eine neue „Urbane Agenda“. Sie ist aber nicht bindend.

Die Leitplanken zur Verbesserung der Lage in Städten sehen mehr Anstrengungen gegen die Zunahme von Elendsvierteln und den Kohlendioxidausstoß vor. Allerdings fehlen Vorgaben zum Beispiel zur finanziellen Ausstattung von Städten, um die Probleme zu bekämpfen. 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen fallen heute in Städten und Metropolen an. Es gab aber auch Kritik unter den über 40.00 Teilnehmern, weil es kaum Lösungsansätze für soziale Probleme gebe.

Vertreibungen nach wie vor Realität

„Dazu gehört der in vielen Ländern dramatische Mangel an erschwinglichem Wohnraum und der Umgang mit Armensiedlungen, die ein Resultat dieses Wohnungsmangels sind“, kritisierte Almuth Schauber, Expertin für städtische Armut beim Hilfswerk Misereor. „Vertreibungen wurden bereits vor 20 Jahren als Menschenrechtsverletzung thematisiert und sind doch furchtbare Realität in vielen Städten.“

Die Klima- und Stadtexpertin Lisa Junghans von der Organisation Germanwatch kritisierte, die „New Urban Agenda“ sei in Teilen zu wenig konkret. „Messbare Ziele sowie Kriterien, um den Erfolg der Agenda zu überprüfen, fehlen völlig.“ Inwiefern die Agenda Städte bei der Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit und größerer Lebensqualität unterstütze, müsse sich noch zeigen.