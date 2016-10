47-Milliarden-Dollar-Fusion in Tabakbranche bahnt sich an

In der Tabakindustrie bahnt sich eine milliardenschwere Fusion an. British American Tobacco (BAT) will die restlichen 57,8 Prozent des amerikanischen Konkurrenten Reynolds für insgesamt 47 Milliarden Dollar übernehmen, wie das Unternehmen heute in London bekanntgab. Der gemeinsame Konzern würde damit zur Nummer eins in den USA aufsteigen.

Dafür bietet BAT den Aktionären 56,50 Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von 20 Prozent auf den Schlusskurs von gestern gleichkäme. Zu BAT gehören Zigarettenmarken wie Lucky Strike, zu Reynolds beispielsweise Camel.