D: Verfassungsschutz soll „Reichsbürger“ ins Visier nehmen

Nach den tödlichen Schüssen eines rechtsextremen „Reichsbürgers“ auf Polizisten in Deutschland soll der Inlandsgeheimdienst die radikale Gruppierung genauer ins Visier nehmen. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Mayer, will die Bewachung der zersplitterten Organisation durch das Bundesamt für Verfassungsschutz prüfen lassen.

Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) kündigte eine Neubewertung der Bewegung der „Reichsbürger“ an. Sie erkennt die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an und behauptet stattdessen, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. De Maiziere sagte der „Rheinischen Post“ (Freitag-Ausgabe), bisher habe der Verfassungsschutz die „Reichsbürger“ als sehr zersplitterte und heterogene Bewegung gesehen.

Polizisten bei „Reichsbürgern“ aktiv

Vier Polizisten aus Bayern sind nach Informationen des „Münchner Merkurs“ bei den „Reichsbürgern“ aktiv. Das habe ein Sprecher des Innenministeriums bestätigt, berichtet die Zeitung (Freitag-Ausgabe). Ein Polizeihauptkommissar, der als Ausbildner tätig sei, sei suspendiert worden. Bei drei weiteren Polizisten unter Verdacht werde deren Einstellung zu den „Reichsbürgern“ geprüft.

In Sachsen-Anhalt griff ein Anhänger der Bewegung in einem Bürgerzentrum der Stadt Salzwedel Beamte an. Bei einer Auseinandersetzung habe der Mann die Polizisten als Nazis beschimpft und unvermittelt auf sie eingeschlagen. Die Polizisten wehrten sich - da wurden sie auch von der 34-jährigen Ehefrau angegriffen.