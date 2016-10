Dutzende Dschihadisten greifen Kirkuk im Irak an

Dutzende bewaffnete Islamisten haben heute die nordirakische Stadt Kirkuk angegriffen. Augenzeugen und ein AFP-Korrespondent berichteten über Gruppen mit Granaten und Schusswaffen in mehreren Vierteln der Stadt. Nach Angaben der Polizei kam es zu Gefechten, bei denen mindestens sechs irakische Polizisten und zwölf Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet wurden.

Der AFP-Korrespondent beobachtete neun Männer auf einer Straße im Bezirk Adan in Kirkuk. Augenzeugen berichteten von kleinen Gruppen bewaffneter Männer, die in Kirkuk in Moscheen und andere Gebäude in weiteren Stadtvierteln eindrangen.

19 Tote bei Selbstmordanschlag auf Kraftwerk

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Kraftwerk wurden im Nordirak mindestens 19 Menschen getötet. Drei Attentäter attackierten heute Früh die von einem iranischen Unternehmen in Dibis errichtete Anlage, wie der Bürgermeister und Sicherheitskräfte mitteilten.

Bei den Toten handle es sich um zwölf Iraker und vier iranische Techniker, wie der Bürgermeister von Dibis, Abdullah Nureddin al-Salehi, der Nachrichtenagentur AFP sagte.

In der ebenfalls nordirakischen Stadt Kirkuk attackierten zudem Männer mit Sprengstoffwesten mehrere öffentliche Gebäude, wie Sicherheitskräfte mitteilten. Die nächtlichen Angriffe galten laut den Angaben der Polizeizentrale sowie Kontrollpunkten und Sicherheitspatrouillen in der Stadt. Kirkuk liegt 240 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad.

Irak befreit 15 Orte vom IS

Seit Montag läuft die Offensive zur Befreiung der nordirakischen Stadt Mossul aus der Herrschaft der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Gestern meldeten die irakische Armee und kurdische Peschmerga-Kämpfer die Befreiung von 15 zum Großteil von Christen bewohnten Orten, darunter auch strategisch wichtige Gebiete.

Unterdessen fand in Paris ein Treffen von Außenministern und Vertretern aus mehr als 20 Ländern zur Zukunft Mossuls statt, Beobachter rechnen mit großen Zerstörungen in der Stadt und hohen Kosten für den Wiederaufbau.

Mehr dazu in Vorwiegend von Christen bewohnt