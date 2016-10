Ski alpin: ÖSV-Damen peilen kleine Kugeln an

Mit dem RTL der Damen in Sölden beginnt morgen (10.00 Uhr, live in ORF eins) der alpine Weltcup. Obwohl Eva-Maria Brem beim Saisonauftakt zu den Siegesanwärterinnen gehört, will Cheftrainer Jürgen Kriechbaum keine großen Hoffnungen auf den Gesamtsieg im Weltcup aufkommen lassen.

Diesen dürften ohne die noch rekonvaleszente Anna Veith Läuferinnen anderer Nationen unter sich ausmachen. Beim ÖSV will man sich daher auf die Spezialwertungen konzentrieren. „Mit etwas Glück sind drei Kugeln machbar“, so Kriechbaum optimistisch.

