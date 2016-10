Europa League: Rapid hadert mit bitterem Remis

Tore, die man nicht macht, bekommt man - in einem imaginären Ranking der häufigsten Fußballerstehsätze wäre diese Phrase wohl zumindest unter den Top Ten. In Bezug auf Rapid am dritten Spieltag der Europa League gegen Sassuolo sollte es jedoch lauten: Tore, die man nicht macht, schießt man sich selbst.

Das kuriose Eigentor von Verteidiger Thomas Schrammel verpatzte beim 1:1 gegen die Italiener den zweiten Gruppensieg auf denkbar undankbare Art und Weise. „Das hat uns allen sehr wehgetan“, sagte Rapid-Coach Mike Büskens nach dem Spiel.

