Plädoyer für CETA

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat in seiner Grundsatzrede am Freitag dafür plädiert, die Globalisierung als Chance und nicht als Risiko zu begreifen. „Wer Freihandelsverträge nicht will, soll auch sagen, dass ihm Arbeitsplätze egal sind“, so Mitterlehner: „Unser Wohlstand kommt vom Handel.“ Er forderte zudem flexiblere Arbeitszeiten per Gesetz, Studiengebühren und eine Lehrlingsausbildung für erwachsene Flüchtlinge. Die Kürzungspläne der ÖVP bei der Mindestsicherung verteidigte der Vizekanzler.

