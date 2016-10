D: Gruselclowns mit Baseballschläger und Kettensäge

Horrorclowns haben erneut in Deutschland ihr Unwesen getrieben. Ein Täter in einem Clownkostüm hat einen 19-Jährigen in Rostock-Dierkow angegriffen und mit einem Baseballschläger verletzt. Ein anderer mit einer Kettensäge erschreckte eine Frau in Nordrhein-Westfalen.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Unbekannte den jungen Mann bei der Tat gestern Früh außerdem zu Boden gestoßen und bedroht. Auch ein 15-Jähriger wurde am selben Tag in Rostock von einem Gruselclown bedroht. Der Verkleidete sei mit einem Messer in der Hand auf den Jugendlichen zugelaufen. Daraufhin flüchtete der Bursch. Bereits gestern war ein ähnlicher Fall aus Mecklenburg-Vorpommern bekanntgeworden.