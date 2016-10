Tiroler Ex-Polizist soll hinter Auftragsmord stehen

Ein ehemaliger Tiroler Polizist, der auch Hauptangeklagter in einem Drogenprozess ist, soll einen Mord und eine Körperverletzung in Auftrag gegeben haben. Laut Staatsanwaltschaft sitzt der Mann in U-Haft.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at