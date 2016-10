Erneut Polizistendemos in Frankreich gegen Übergriffe

Hunderte Polizisten haben in Frankreich die vierte Nacht in Folge gegen schlechte Arbeitsbedingungen und für härtere Strafen nach Angriffen auf Kollegen demonstriert. In Paris versammelten sich gestern Abend rund 500 Polizeibeamte auf den Champs-Elysees.

In Lyon gingen mehr als 800 Polizisten auf die Straße, ähnliche Demonstrationen gab es auch im Großraum Paris, in den südwestfranzösischen Städten Toulouse und Bordeaux sowie in Marseille und Montpellier. Auslöser ist eine Attacke im Pariser Vorort Viry-Chatillon am 8. Oktober, bei der Vermummte Polizeiautos mit Molotowcocktails angegriffen hatten. Zwei Beamte wurden schwer verletzt, einer von ihnen liegt immer noch im künstlichen Koma.

Der französische Staatspräsident Francois Hollande kündigte an, Anfang kommender Woche Vertreter der Polizeigewerkschaften zu empfangen. Premierminister Manuel Valls sicherte den Polizisten seine Unterstützung zu.