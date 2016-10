Australien macht sich für völligen Walfangstopp stark

Australien macht sich für einen völligen Walfangstopp stark. „Ich werde mich beim Treffen der Walfangkommission für einen globalen Schutz von Walen einsetzen“, teilte Umweltminister Josh Frydenberg heute vor der Abreise zur Sitzung der Internationalen Walfangkommission in Slowenien mit.

Verbot mit Schlupfloch

Der kommerzielle Fang von Großwalen ist seit 30 Jahren weltweit verboten. Japan nutzt ein Schlupfloch in den Bestimmungen, das Fänge „zu wissenschaftlichen Zwecken“ zulässt. Unter internationalem Protest ist die japanische Flotte stets im November in antarktischen Gewässern unterwegs. Auch Norwegen und Island betreiben Walfang.

Australien will durchsetzen, dass sich die Kommission direkt mit dem Thema befasst und den Walfang zu wissenschaftlichen Zwecken nicht nur in einem Ausschuss behandelt. In australischen Gewässern leben zahlreiche Arten, darunter Buckel-, Pott- und Zwergwale, wie Frydenberg betonte. „Wir nehmen unsere Verpflichtung, diese und alle Waltiere weltweit zu schützen, sehr ernst.“