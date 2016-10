Wie Sonnenlicht das Erbgut schädigt

Sonnenlicht kann Schäden in der Erbinformation hervorrufen, da die UV-Strahlung eigentlich fest miteinander verbundene Basenpaare in der DNA sozusagen zum Partnertausch anregt. Wiener Chemiker haben nun berechnet, was bei den „Seitensprüngen“ vor sich geht.

