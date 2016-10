Belgische Luftangriffe in Syrien? Russland zitiert Botschafter

Russland hat wegen angeblicher belgischer Luftangriffe auf ein syrisches Dorf den belgischen Botschafter in Moskau einbestellt. Es sei unverständlich, wie Belgien diese Fakten leugnen könne, sagte Vizeaußenminister Wladimir Titow heute dem Botschafter Alex Van Meeuwen. Die Regierung in Brüssel hat mehrfach Vorwürfe zurückgewiesen, ihre Kampfflugzeuge vom Typ F-16 hätten in der Nacht zum Dienstag einen Ort bei Aleppo angegriffen und dabei Zivilisten getötet.

Angebliche Beweise sollen gefälscht sein

Angebliche Beweise des russischen Verteidigungsministeriums für eine belgische Beteiligung an dem Angriff seien gefälscht, schrieb Verteidigungsminister Steven Vandeput in einer Stellungnahme.

Die russische Seite hatte dem belgischen Verteidigungsattache in Moskau gestern Karten mit den angeblichen Flugrouten der Jets über Syrien vorgelegt. Die Identifizierung der Flugzeuge über ihr Freund-Feind-Erkennungssystem sei aber falsch, sagte Vandeput dazu.

Aus Ärger über die Moskauer Vorwürfe hatte das belgische Außenministerium zuvor den russischen Botschafter in Brüssel einbestellt.