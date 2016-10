Pakistan verbietet indische Filme und TV-Serien

Pakistans Behörde für elektronische Medien verbannt inmitten zunehmender Spannungen mit Erzfeind und Nachbarland Indien jegliche indische Inhalte aus Fernsehen und Radio. Das bestätigte heute ein Sprecher der Behörde, Mohammed Tahir.

Das Verbot trat am Nachmittag (15.00 Uhr Ortszeit/12.00 MESZ) in Kraft. Sender, die den Bann ignorieren, sollen ihre Lizenz verlieren. Indische Filme und Serien sind regelmäßig Straßenfeger in Pakistan.

Mohammed Tahir sagte, die Regelung sei eine Reaktion auf das indische Verbot, pakistanische Schauspieler zu beschäftigen.

Verhältnis seit Wochen außergewöhnlich schlecht

Ein Sprecher des indischen Außenministeriums, Vikas Swarup, hatte jedoch gestern gesagt, dass es ein solches Einstellungsverbot gar nicht gebe. In der „gegenwärtigen Atmosphäre und unter Einbeziehung von Sicherheitsaspekten“ werde die Regierung aber „so etwas von Fall zu Fall“ tun.

Das traditionell achterbahnartige Verhältnis der beiden Nuklearmächte ist seit Wochen außergewöhnlich schlecht. Mutmaßliche pakistanische Extremisten hatten am 18. September ein indisches Armeelager in der umkämpften Kaschmirregion angegriffen und 19 Menschen getötet. Indien behauptete daraufhin, einen „chirurgischen Schlag“ gegen Extremistenpositionen auf pakistanischem Gebiet durchgeführt zu haben. Pakistan sagt, das sei nie passiert.