Wien überlegt Hürde für Mindestsicherung

Scheitern die Verhandlungen zur Mindestsicherung, hat Wien einen Plan B. So kann sich Sozialstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) eine Mindestaufenthaltsdauer in Wien als Voraussetzung vorstellen.

SPÖ will ohne Bundes-ÖVP weitermachen

Die SPÖ will in der Frage der Mindestsicherungsreform nach dem Krach zwischen Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) nun direkt mit den Ländern und ohne Bundes-ÖVP weiterverhandeln.

Das kündigte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler an. Die Bundes-ÖVP möge dann aber auch das Ergebnis akzeptieren, so der Parteimanager.

Die Verhandlungen über eine Deckelung beziehungsweise Kürzung der Mindestsicherung gehen bereits seit Monaten. Ende Juni hatte ÖVP-Chef Mitterlehner bei einer Ministerratssitzung gegenüber Journalisten gesagt, dass er sich um die Koordinierung der unterschiedlichen Positionen der ÖVP in den Bundesländern kümmern will.

Fortschritte scheinen zunichte

Zuletzt kam man einander in den Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP schon sehr nahe. Aus Oberösterreich kamen allerdings negative Signale zu einem Kompromiss, und Niederösterreich arbeitete ebenfalls bereits an einer eigenen Lösung. Gestern hagelte es dann zwischen den Regierungsparteien Kritik.

Dass Mitterlehner mit den Gesprächen über die Mindestsicherung nun nichts mehr zu tun haben will und Stöger an die Länder verwies, stieß in der SPÖ auf Kritik. „Bei einem so wichtigen sozialpolitischen Thema die Segel zu streichen ist für eine Familienpartei wie die ÖVP eine Bankrotterklärung“, so Niedermühlbichler.

Die Bundes-ÖVP habe sich damit selbst „aus Spiel und Verantwortung genommen. Nachdem die Bundes-ÖVP gesagt hat, es geht sie nichts mehr an, wird sich Stöger um eine Lösung mit den Ländern bemühen.“ Neun verschiedene Einzellösungen seien nicht im Interesse Österreichs.

ÖVP begrüßt Verhandlungen mit Ländern

Die Bundes-ÖVP begrüßte die SPÖ-Ankündigung in Sachen Mindestsicherung. Es sei im Übrigen „höchste Zeit“, dass Stöger das tue, meinte ÖVP-Generalsekretär Werner Amon heute.

„Wenn eine 15-a-Vereinbarung mit den Ländern am Auslaufen ist, ist es ureigenste Aufgabe, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es eine Lösung gibt“, so Amon in Richtung Stöger. Die ÖVP hoffe, dass die SPÖ nun bereit sei, die Mindestsicherung so zu reduzieren, dass jene, die ins System einzahlen und etwas für Land und Gesellschaft beitragen, Verständnis für die neue Lösung haben.

„Man muss in den Verhandlungen sicherstellen, dass es durch die Kumulierung von Sozialleistungen nicht zu einem höheren Einkommen kommt als durch Arbeit.“