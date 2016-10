Burgenländer spricht über Haft in Kairo

Nach fast fünf Jahren Gefängnis in Kairo in Ägypten wurde der Burgenländer Hannes Führinger vorige Woche überraschend entlassen. Seine Erlebnisse verarbeitete der 36-Jährige in einem Tagebuch. Dem ORF Burgenland gab er das erste TV-Interview.

