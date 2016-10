Handelsministerin reist ab

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) steht seit Tagen auf der Kippe und ist nun an einem kritischen Punkt angekommen. Die Regionalregierung Wallonie weigert sich beharrlich, dem Vertrag zuzustimmen. Nach stundenlangen Krisengesprächen brach die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland am Freitag die Verhandlungen ab. Die EU sei derzeit nicht in der Lage, mit Kanada ein Handelsabkommen abzuschließen, so Freeland. Laut EU-Kommission ist CETA damit aber längst nicht am Ende.

