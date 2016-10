„Stadt ohne Juden“: Filmrettung durch Crowdfunding

„Die Stadt ohne Juden“ ist ein bedeutender Film der Zwischenkriegszeit, der sich mit dem Antisemitismus und seinen verheerenden Folgen auseinandersetzt.

Regisseur H. K. Breslauer zeichnete darin ein fast prophetisches Bild, das nur wenig später zur Realität wurde. Bisher verschollen geglaubte Teile wurden kürzlich wiedergefunden - das Filmarchiv bittet nun um Mithilfe bei der Restaurierung.

Basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von Hugo Bettauer erzählt „Die Stadt ohne Juden“ von „Utopia“, das unschwer als Wien der Zwischenkriegszeit zu erkennen ist. Steigende Arbeitslosigkeit und Inflation - die Schuldigen sind schnell gefunden, die Regierung beschließt die Ausweisung aller Juden aus der Stadt.

Mit im Rückblick besonders beklemmender Bildsprache wird die Vertreibung dargestellt, per Zug und Fußmarsch muss die jüdische Bevölkerung „Utopia“ verlassen.

Verschollenes Original mit Hans Moser

Der Stummfilm - unter den Schauspielern befand sich Mitte der 20er auch der junge Hans Moser - stellt die Entscheidung als kapitalen Fehler dar, der sich letztendlich nur als schrecklicher Traum entpuppt. So endet zumindest die erhaltene Fassung, die erst in den 90er Jahren in den Niederlanden gefunden und in der Folge auch in Österreich auf DVD veröffentlicht wurde.

Vor rund einem Jahr wurde das Filmarchiv jedoch von einem bedeutsamen Fund informiert: Auf einem Flohmarkt in Paris wurde Filmmaterial erworben, das Moser zeigt - nach Sichtung durch Experten stellte sich heraus, dass es sich dabei um die verloren geglaubten Sequenzen von „Die Stadt ohne Juden“ handle.

Musste sich die bisher erhaltene Version dem Vorwurf stellen, es sei eine unvollständige, „verharmlosende“ Fassung, könne mit den zusätzlichen Sequenzen der Film wiederhergestellt werden.

Da die Filmrollen - Zelluloidfilm ist nicht unbegrenzt haltbar - sehr empfindlich sind, gestaltet sich die Restaurierung umso aufwendiger. Für die Finanzierung greift das Filmarchiv auf Crowdfunding zurück und lädt morgen im Rahmen der Viennale zur gemeinsamen Rettungsaktion. Um 18.00 Uhr wird im Metro Kinokulturhaus das Projekt präsentiert, bis 10. Dezember besteht die Möglichkeit, die Wiederherstellung mitzufinanzieren. (bock, ORF.at)