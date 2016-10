Nowotny: Konjunktur normalisiert sich langsam

OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny geht davon aus, dass sich die weltweite wirtschaftliche Entwicklung wieder normalisieren wird. Mit einer Normalisierung der Wirtschaft wäre dann auch eine Normalisierung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) möglich, sagte Nowotny heute auf der Gewinn-Messe.

Nowotny stellte damit in Aussicht, dass die EZB bereits im Dezember Entscheidungen über die Fortführung ihrer ultralockeren Geldpolitik fällen wird, womit er rechne, wie er am Rande der Gewinn-Messe zu Journalisten sagte.

Wachstum von 1,5 bis 1,6 Prozent erwartet

Aktuell sei die Wirtschaftsentwicklung noch eher schwach. Am stärksten sei sie noch in den USA und in China. Für Europa und auch Österreich erwartet der Notenbanker für 2016 ein Wachstum von 1,5 bis 1,6 Prozent. Die Inflationsraten werden in Europa wieder ansteigen und 2017 über ein Prozent betragen.

Zum Thema Bargeldabschaffung meinte Nowotny, dass die Nationalbank dagegen sei. „In Österreich stirbt das Bargeld nicht aus. Die Menschen wollen es haben“, sagte Nowotny. „Wer es will, soll es tun.“

Noch viele Baustellen

Auch zu Bitcoin zeigte sich Nowotny sehr skeptisch. „Wir wissen nicht, wer dahinter steht. Verbieten werden wir es nicht.“ Auch hier gelte: Wer mitmachen wolle, könne es tun.

Ein definitives Ende der Bankenkrise wollte Nowotny nicht bestätigten, aber nach menschlichem Ermessen sei so was wie „Lehman“ nicht mehr zu befürchten, nämlich, dass eine große Bank zusammenbricht. Aber es gebe noch viele Baustellen, auch bei Großbanken, aber nicht in Österreich, sondern „in einem Nachbarland“, spielte Nowotny auf Italien an.