Viennale: Wie das Kino Monster kreiert

Egal ob Frankensteins Monster, das Alien aus „Alien“ oder der Tyrannosaurus Rex in „Jurassic Park“: Monster sind die Stars in ihren Filmen - obwohl viele von ihnen nicht einmal einen Namen haben. „Le Complexe de Frankenstein“ gewährt Einblick in die Entstehungsgeschichte der oft angsteinflößenden Kreaturen und lässt die bald 100-jährige Tradition des „Creature Designs“ im Film hochleben.

