Sci-Fi-Thriller aus Österreich bei Viennale

Im Viennale-Film „Stille Reserven“ spielt er einen unheimlichen Versicherungsagenten, in „Casino Royal“ war er der Handlanger des Bösen und hat gegen James Bond gekämpft. Warum Clemens Schick nicht unsterblich sein will, was er toll an Dagmar Koller findet und wie für ihn guter Sex geht, erzählt er im Gespräch mit ORF.at.

