Kanadischer Pensionsfonds will bei BAWAG einsteigen

Der kanadische Pensionsfonds Canada Pension Plan (CPP) könnte zwischen 30 und 40 Prozent der Anteile an der BAWAG PSK erwerben - das berichtete „Der Standard“ heute (Onlineausgabe). Fast zehn Jahre nach seinem Einstieg in die BAWAG PSK dürfte der US-Hedgefonds Cerberus nun einen Großteil seiner Beteiligung verkaufen, heißt es in dem Bericht.

„Relativ konkrete Gespräche“

Es gebe „relativ konkrete Gespräche“, wird ein „mit der Sache Vertrauter“ zitiert. Die Due Diligence sei noch nicht abgeschlossen. Cerberus - dem Fonds gehören 52 Prozent der BAWAG - würde laut Angaben aber auch bei einem Verkauf an die Kanadier für die Führung der Bank verantwortlich bleiben.