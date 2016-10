Papst feiert zu Allerheiligen Messe in Fußballstadion

Papst Franziskus wird das diesjährige Allerheiligenfest mit einem Gottesdienst im Fußballstadion von Malmö in Schweden feiern. Er besucht das Land anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation. In den vergangenen Jahren hatte der Papst das Hochfest Allerheiligen in Rom gefeiert, 2014 auf dem Petersplatz und 2015 auf dem Zentralfriedhof Campo Verano.

