ORF-Reporterlegende Orter zur Strategie des IS

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gerät in Mossul immer stärker unter Druck. Laut UNO haben IS-Kämpfer Hunderte Familien aus umliegenden Dörfern in die Stadt verschleppt, um die Offensive aufzuhalten. ORF-Reporter Karim El-Gawhary berichtet dazu in seiner Reportage aus einem Gebiet, das der IS erst vor Kurzem aufgegeben hat. Ist die Terrormiliz also tatsächlich schon auf dem Rückzug, oder bereitet sie sich – wie heute in Kirkuk – auf massive Gegenschläge vor? Dazu live im Studio, der langjährige ORF-Kriegsreporter Friedrich Orter.

Es wird eng für CETA

Ohne Einigung auf CETA, das Freihandelsabkommen mit Kanada, ist der EU-Gipfel zu Ende gegangen. Alle 28 Staats- und Regierungschefs wollten es abschließen, doch die belgische Region Wallonie widersetzt sich. Jetzt reicht es offenbar auch Kanada: Nach stundenlangen Krisengesprächen brach die kanadische Handelsministerin Freeland am Freitag die Verhandlungen ab.

Schubumkehr – heiße Kartoffel Rückführungen

Das Problem fehlender Rückführungsabkommen wird seit Monaten in der Koalition wie eine heiße Kartoffel hin- und hergereicht. Laut Verteidigungsminister Doskozil könnten 80 bis 90 Prozent der Asylwerber mit negativem Bescheid nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, weil die entsprechenden Rücknahmeübereinkommen fehlen würden. Das Innenministerium dementiert heftig.

„Reichsbürger“ unter der Lupe

Vor allem deutsche Ermittler wollen jetzt die sogenannten „Reichsbürger“ verstärkt ins Visier nehmen. In Sachsen-Anhalt hat gestern ein 43-jähriges Mitglied dieser rechtsextremen Gruppierung mehrere Polizisten angegriffen, in Bayern wurde vorgestern ein Polizist von einem „Reichsbürger“ erschossen. Die ZiB2 hat einen seiner ehemaligen Weggefährten getroffen.

Wolf Biermann – Autobiografie zum 80er

Der 1976 aus der DDR ausgebürgerte Dichter und Liedermacher Wolf Biermann feiert Mitte November seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass ist soeben seine Autobiografie erschienen, die zeigt: Wolf Biermanns Leben ergibt ein Sittengemälde deutsch-deutscher Zeitgeschichte. Katja Gasser mit einem Interview des Jubilars.

ZIB2 mit Marie-Claire Zimmermann, 22.10 Uhr, ORF2.

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild