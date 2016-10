Erste Liga: Nächster Dämpfer für LASK in Wattens

Der LASK findet in der Ersten Liga weiter nicht in die Spur: Die Athletiker unterlagen bei Aufsteiger Wattens mit 2:3 und sind nach der dritten Auswärtspleite in Folge seit bereits fünf Spielen sieglos. Die Oberösterreicher hatten den Tirolern einen harten Kampf geliefert und zweimal einen Rückstand wettgemacht, ehe die vierte Saisonniederlage feststand. In der Tabelle rutschten die Oberösterreicher damit auf Rang vier ab. Neuer Dritter ist Kapfenberg, das Leader Liefering daheim niederrang.

