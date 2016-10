Handelsabkommen mit Kanada wieder auf der Kippe

Die Wallonen bleiben beim Nein. Frustriert reist die kanadische Handelsministerin aus Belgien ab. Heute zumindest ist CETA vorerst gescheitert. Die EU will weiterverhandeln, retten, was noch zu retten ist. Neun Jahre Verhandlungsmarathon stehen auf dem Spiel. Der Glauben an CETA ist in Brüssel noch nicht ganz verschwunden. Doch daran, dass der Zeitplan halten wird, darauf wollen sich selbst die Optimisten in Brüssel nicht mehr festlegen.

Ernüchterung bei der ESA: Das Landegerät der Marsmission ist wohl explodiert

Viel hat nicht gefehlt: Bis 50 Sekunden vor dem geplanten Aufsetzen von „Schiaparelli“ war noch alles in Ordnung. Doch dann prallt der Lander mit 300 Stundenkilometern auf dem Boden auf und explodiert wahrscheinlich. Die europäische Landung auf dem Mars ist gescheitert. Ist damit auch die Marsmission ein Reinfall? Die ESA will das nicht bestätigen und wertet den Ausflug zum Roten Planeten dennoch als Erfolg. Zu Recht? Die ZIB 24 spricht mit Norbert Frischauf vom Weltraumforum Österreich.

