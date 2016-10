Eishockey: Furioses Finish bringt Salzburg Sieg

Titelverteidiger Salzburg hat in der zwölften Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) dank eines furiosen Finish eine Niederlage vermieden. Die „Bullen“ drehten daheim gegen den VSV einen 1:2-Rückstand in den letzten vier Minuten noch zu einem sicheren Sieg um. In der Tabelle verschaffte sich der Spitzenreiter auch Luft, weil die Vienna Capitals Dornbirn erst nach Überstunden bezwingen konnten. Auch der KAC hatte mit Schlusslicht Olimpija Ljubljana ordentlich zu kämpfen.

