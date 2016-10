UNO-Ermittlungen zu Attacke auf Hilfskonvoi in Syrien

Die Vereinten Nationen (UNO) haben eine Untersuchungskommission zu dem tödlichen Angriff auf einen Hilfskonvoi im Norden Syriens eingerichtet. Das Gremium unter Leitung des indischen Generals Abhijit Guha werde in der kommenden Woche die Arbeit aufnehmen, erklärte UNO-Sprecher Stephane Dujarric gestern.

18 Menschen getötet

Die Kommission soll UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon Bericht erstatten. Ban werde anschließend über weitere Maßnahmen entscheiden, erklärte Dujarric. Ban hatte Ende September UNO-interne Ermittlungen zu der tödlichen Attacke angekündigt.

Bei dem Angriff in der Provinz Aleppo waren am 19. September 18 Menschen getötet und 18 Lastwagen mit Hilfslieferungen zerstört worden. Die USA machten die russische Luftwaffe für die Attacke verantwortlich. Moskau wies die Vorwürfe zurück und kündigte eine eigene Untersuchung an.

Waffenruhe verlängert

Indes wurde die Waffenruhe in Aleppo bis morgen Abend verlängert. Auf Bitten der UNO und anderer internationaler Organisationen werde die „humanitäre Kampfpause“ nochmals ausgeweitet, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

Die syrischen Regierungstruppen und ihr Verbündeter Russland hatten ihre Angriffe tags davor für zunächst elf Stunden eingestellt und die Waffenruhe dann für den gleichen Zeitraum ausgeweitet. Die Feuerpause ist unter anderem dazu gedacht, Verletzte und Kranke aus Aleppo zu bringen.

Angriffe für Kommissar Kriegsverbrechen

Nach Einschätzung des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, sind die Bombenangriffe der syrischen und russischen Luftwaffe gegen den Ostteil Aleppos eindeutig Kriegsverbrechen. Gezielte Angriffe gegen Zivilisten würden zudem den Tatbestand von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfüllen, sagte Hussein in Genf bei einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrates zur Lage in Aleppo.

Auch die Aufständischen würden das humanitäre Völkerrecht verletzen, indem sie Wohngebiete im Westens Aleppos mit Granaten beschießen würden, sagte der UNO-Hochkommissar. Jedoch seien schwere Bombardierungen durch die Regierungstruppen und deren Verbündete für die weitaus meisten Toten unter der Zivilbevölkerung verantwortlich.