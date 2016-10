Protest bei Kür von Wonder Woman zu UNO-Botschafterin

Die UNO hat gestern die US-Comic-Heldin Wonder Woman damit betraut, weltweit die Frauenrechte voranzubringen. Zu diesem Zweck wurde Wonder Woman zur Ehrenbotschafterin der Vereinten Nationen (UNO) ernannt - in Anwesenheit der Schauspielerin Lynda Carter, die sie im Fernsehen verkörperte, und von Diane Nelson, der Vorsitzenden von DC Entertainment, der Inhaberin der Rechte für Wonder Woman.

APA/AP/Bebeto Matthews

Frauenorganisationen und UNO-Mitarbeiter protestierten gegen die Initiative und verwiesen darauf, dass reale Frauen für den Job besser geeignet gewesen wären. Während der Zeremonie im Saal des UNO-Gebäudes wandten Dutzende Menschen, Frauen und Männer, dem Podium den Rücken zu, einige reckten die Faust.

„Schlechter Scherz“

Eine von 350 UNO-Beschäftigten unterzeichnete Petition forderte UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon auf, das Projekt fallen zu lassen. Auf einer Internetseite hieß es kritisch, Wonder Woman sei die „Inkarnation eines Pin-up-Girls: weiße Frau mit üppigem Busen und unwahrscheinlichen Körpermaßen“ mit eng anliegendem Kostüm in den Farben der US-Fahne. In Kommentaren war von „schlechtem Scherz“ und „Beleidigung für Frauen“ die Rede.

Die UNO-Untergeneralsekretärin Cristina Gallach lobte das „Engagement von Wonder Woman für Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit“. Gallach sagte, es komme nicht auf das Äußere, sondern auf die „von Wonder Woman verkörperten Werte“ an.