Kritik an Bob Dylan: „Arrogant“

Ein Mitglied der Schwedischen Akademie hat dem frisch gekürten Literaturnobelpreisträger Bob Dylan Arroganz vorgeworfen, weil er bisher mit keinem Wort auf die Ehrung reagiert hat. „Das ist unhöflich und arrogant. Das muss man einfach einmal so sagen“, sagte der schwedische Autor Per Wästberg gestern zum Fernsehsender SVT. So etwas sei noch nie vorgekommen.

Dylan war vor einer Woche als erstem Musiker überhaupt der Nobelpreis für Literatur zugesprochen worden - doch er äußerte sich bislang nicht dazu. Bisher ist unklar, ob Dylan zur Verleihung der Nobelpreise im Dezember nach Stockholm reist. 1964 hatte der französische Existenzialist Jean-Paul Sartre den Literaturnobelpreis abgelehnt.