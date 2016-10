Schulz: Kanada will „Uhren anhalten“

Kanada und die EU wollen die Hoffnung auf einen Abschluss des umstrittenen Handelspakts CETA noch nicht aufgeben. Die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland hat ihren Rückflug nach Ottawa verschoben und trifft am Samstag noch einmal mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in Brüssel zusammen. Dieser will anschließend den wallonischen Premier Paul Magnette empfangen. Die belgische Region blockiert den Pakt und hat eine Einigung beim EU-Gipfel am Freitag vereitelt. Schulz erklärte, Kanada sei bereit, „die Uhr anzuhalten“.

Lesen Sie mehr …