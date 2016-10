UNO bestätigt weiteren Giftgasangriff durch syrische Armee

Ein UNO-Untersuchungsbericht hat einen weiteren Chemiewaffeneinsatz durch die syrische Armee bestätigt. Regierungstruppen hätten im März 2015 bei einem Angriff in Qmenas nahe der Stadt Idlib Giftgas eingesetzt, heißt es in einem Dokument, das gestern dem Sicherheitsrat vorgelegt wurde. Es beruht auf einer monatelangen Untersuchung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW).

Chlorgas über Fassbomben verbreitet

Nach den Expertenerkenntnissen warfen Helikopter über dem westsyrischen Ort Fassbomben ab, durch die dann Chlorgas freigesetzt worden sei. In dem Bericht werden zwar konkrete Luftwaffeneinheiten genannt, die an der Operation beteiligt gewesen seien. Die Namen der Verantwortlichen konnten die UNO-Sachverständigen aber nicht ermitteln. Chlorgas verwandelt sich in der Lunge in Salzsäure und führt zu Verätzungen sowie Ersticken.

In einem früheren Bericht waren dem syrischen Regime bereits zwei Chlorgasangriffe - in Talmenes im April 2014 und in Sarmin im März 2015 - angelastet worden. Außerdem sollen Extremisten des Islamischen Staates (IS) Senfgas eingesetzt haben.

Bericht könnte Konflikt im Sicherheitsrat anheizen

Der Untersuchungsbericht könnte den Konflikt über Syrien im UNO-Sicherheitsrat weiter anheizen. Die Vetomacht Russland stellt sich quer gegen westliche Versuche, das Vorgehen des syrischen Regimes zu verurteilen. Moskau ist wegen seiner Beteiligung an den Bombenangriffen auf die strategisch wichtige Stadt Aleppo unter Druck geraten, die EU erwägt wegen der Gräueltaten in der früheren Millionenmetropole neue Sanktionen gegen Russland.

UNO-Ermittlungen zu Attacke auf Hilfskonvoi

Unterdessen richtete die UNO eine Untersuchungskommission zu einem tödlichen Angriff auf einen Hilfskonvoi im Norden Syriens ein. Das Gremium unter Leitung des indischen Generals Abhijit Guha werde in der kommenden Woche die Arbeit aufnehmen, erklärte UNO-Sprecher Stephane Dujarric gestern.

18 Menschen getötet

Die Kommission soll UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon Bericht erstatten. Ban werde anschließend über weitere Maßnahmen entscheiden, erklärte Dujarric. Ban hatte Ende September UNO-interne Ermittlungen zu der tödlichen Attacke angekündigt.

Bei dem Angriff in der Provinz Aleppo waren am 19. September 18 Menschen getötet und 18 Lastwagen mit Hilfslieferungen zerstört worden. Die USA machten die russische Luftwaffe für die Attacke verantwortlich. Moskau wies die Vorwürfe zurück und kündigte eine eigene Untersuchung an.

Waffenruhe verlängert

Indes wurde die Waffenruhe in Aleppo bis morgen Abend verlängert. Auf Bitten der UNO und anderer internationaler Organisationen werde die „humanitäre Kampfpause“ nochmals ausgeweitet, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

Die syrischen Regierungstruppen und ihr Verbündeter Russland hatten ihre Angriffe tags davor für zunächst elf Stunden eingestellt und die Waffenruhe dann für den gleichen Zeitraum ausgeweitet. Die Feuerpause ist unter anderem dazu gedacht, Verletzte und Kranke aus Aleppo zu bringen.