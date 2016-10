Venezolanische Opposition mobilisiert gegen „Staatsstreich“

Nach der Blockade eines Referendums über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Venezuelas Präsidenten Nicolas Maduro hat die Opposition für die kommende Woche zu landesweiten Protesten aufgerufen. Oppositionsführer Henrique Capriles sprach gestern von einem „Staatsstreich“, nachdem die Wahlbehörde das von der Opposition angestrebte Verfahren zur Einberufung eines Referendums blockiert hatte.

„Verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen“

Ab Mittwoch werde es landesweit Proteste geben, erklärte Capriles: „Das ganze Volk wird mobilisiert, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen.“ Die Wahlbehörde hatte eine für kommende Woche geplante Unterschriftensammlung für eine Volksabstimmung über eine Amtsenthebung Maduros gestoppt.

Venezuela leidet seit dem Verfall des Ölpreises auf dem Weltmarkt an einer schweren Wirtschaftskrise. Wegen der Versorgungsengpässe gab es in dem südamerikanischen Land zuletzt immer wieder Unruhen und Plünderungen, bei Protesten wurden mehrere Menschen getötet. Die Opposition macht Maduro und seine Regierung für die wirtschaftlichen Probleme verantwortlich und will seine Absetzung erzwingen.

Maduros Popularität ist derweil auf ein neues Tief gesunken: Laut einer Umfrage missbilligen 76,5 Prozent der Venezolaner seine Politik. Rund 62 Prozent würden demnach für Maduros Amtsenthebung stimmen.