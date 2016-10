Büro-Neuvermietungen in Wien legten deutlich zu

Die Nachfrage nach Büros in Wien ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. In den vergangenen Monaten hat man am liebsten in Büroflächen investiert. Vor allem Miete boomt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Nachfrage verdreifacht.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at