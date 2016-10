Fußball: Köln hofft auf „Bayern-Schreck“

Peter Stöger und der 1. FC Köln haben heute in der achten Runde der deutschen Bundesliga die Chance, erstmals seit 20 Jahren wieder von der Tabellenspitze zu lachen. Dazu müssen die „Geißböcke“ in Berlin Hertha BSC schlagen und Borussia Mönchengladbach die Daumen drücken. Die Gladbacher gastieren in München und dürfen zu Recht als „Bayern-Schreck“ bezeichnet werden. Seit vier Spielen hat man gegen den Rekordmeister nicht mehr verloren - und sogar zweimal gewonnen.

