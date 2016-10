Pariser Schau zeigt „Ikonen der Moderne“

Gemälde von Cezanne, Monet, Picasso, Gauguin: 130 Meisterwerke aus zwei der bedeutendsten Museen Russlands sind erstmals in Paris vereint. Zu sehen sind sie bis zum 20. Februar unter dem Titel „Ikonen der Moderne - Die Sammlung Schtschukin“ in der Fondation Louis Vuitton.

Die Werke stammen aus der Sammlung des russischen Kunstsammlers und -mäzens Sergei Iwanowitsch Schtschukin, die 1948 zerschlagen und zwischen dem Puschkin-Museum in Moskau und der Eremitage in Sankt Petersburg aufgeteilt wurde. Dort sind sie bis heute aufbewahrt. Die Ausstellung sei „ein Wunder“, sagte die Kuratorin Anne Baldassari. Selbst in Russland habe man die Werke noch nie vereint gesehen.