CNN: IS ermordete 284 Männer und Buben in Mossul

Während der Großoffensive der irakischen Armee in Mossul sollen Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) laut einem Bericht des TV-Senders CNN insgesamt 284 Männer und Buben ermordet haben. Der Sender beruft sich auf Quellen aus dem irakischen Geheimdienst. Die Tötungen sollen demnach während der Großoffensive der irakischen Armee zur Befreiung der Stadt vollzogen worden sein. Zuvor seien die Getöteten als menschliche Schutzschilde missbraucht worden, hieß es weiter.

Volle Kontrolle über Kirkuk gemeldet

Unterdessen haben Sicherheitskräfte

Medienberichten zufolge in der nordirakischen Ölstadt Kirkuk den Angriff des IS zurückgeschlagen. Die Truppen hätten die Stadt wieder ganz unter Kontrolle, berichtete das irakische Staatsfernsehen heute. Eine nach Beginn des IS-Sturms auf Kirkuk gestern Früh verhängte Ausgangssperre sei gelockert worden.

Attacke galt als Entlastungsangriff des IS

Die Extremisten hatten vorübergehend ein Kraftwerk, Polizeiwachen und weitere öffentliche Gebäude eingenommen. Zuletzt verschanzten sich einige IS-Kämpfer noch in einer Moschee und einem verlassenen Hotel. Die Attacke galt als Entlastungsangriff des IS, der rund um die Stadt Mossul stark unter Druck steht. Kirkuk und Mossul liegen beide im Nordirak.

Kurdische Peschmerga-Kämpfer hatten Kirkuk 2014 eingenommen, nachdem die irakische Armee vor dem IS aus der ölreichen Region geflohen war. Der IS finanzierte sich lange Zeit vor allem über das Ölgeschäft. Durch die Gebietsverluste schmelzen diese Einnahmen aber immer mehr zusammen.

Carter eingetroffen

Der Vormarsch auf die noch vom IS besetzte Stadt Mossul begann am Montag. Die irakische Armee wird dabei von einer internationalen Allianz unter Führung der USA unterstützt. Am Samstag traf US-Verteidigungsminister Ashton Carter zu einem Überraschungsbesuch im Irak ein, um sich ein Bild von der Offensive gegen den IS zu machen.