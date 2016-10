Mitterlehner sieht sich nicht als ÖVP-Chef auf Abruf

ÖVP-Chef und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner sieht keinen Anlass für eine Obmanndebatte in seiner Partei. Die Frage ob er - oder der immer wieder ins Spiel gebrachte Außenminister Sebastian Kurz - als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl 2018 gehe, stelle sich derzeit nicht, sagte Mitterlehner heute.

Angesprochen auf die fast schon traditionellen Personaldebatten in der ÖVP stellte der Bundesparteichef in der Ö1-Interviewreihe „Im Journal zu Gast“ in Abrede, ein Obmann auf Abruf zu sein. Das entspreche schlicht nicht den Tatsachen. Er sei vier Jahre gewählt, bis 2018, „das ist es“. Daher sei er auch nicht bereit, sich zu dieser Frage zu äußern. Es gebe aus seiner Sicht „keinen Anlass, diese Diskussion“ derzeit zu führen. Man werde entscheiden, wenn sich die Frage stellt, und dann eine gute Lösung finden.

Kurz-Kandidatur „eigentlich nicht diskussionsreif“

Ob dabei die Umfragewerte eine Rolle spielen werden? Mitterlehner nochmals: Es habe keinen Sinn, „jetzt etwas theoretisch zu diskutieren“. Genau das sei kontraproduktiv. Selbst in Deutschland, wo die nächste Bundestagswahl (voraussichtlich) im Herbst 2017 stattfinden wird, gebe es keine Kandidatendebatte. Daher sei eine solche auch hierzulande nicht notwendig.

Schließlich sei auch die Frage, ob Kurz die ÖVP führen könne, „eigentlich jetzt nicht diskussionsreif“, so Mitterlehner auf eine entsprechende Frage. Würde er derartige Fragen beantworten, würde das nur weitere Debatten nach sich ziehen.