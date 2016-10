D: Obdachloser starb in Abfallcontainer

Auf der Suche nach Lebensmitteln ist in Deutschland ein Obdachloser im Abfallcontainer eines Supermarkts gestorben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf heute in Winsen/Aller im Bundesland Niedersachsen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fleischer des Marktes den leblosen 56-Jährigen in der Früh in dem Behälter entdeckt und die Polizei verständigt.

Auf Videoaufzeichnungen war den Angaben zufolge zu sehen, wie der Mann in den mit Fleischabfällen gefüllten Container stieg und mit der Taschenlampe nach essbaren Resten suchte. Anscheinend sei der 56-Jährige nicht mehr aus dem Container herausgekommen und habe Panik bekommen. „Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht“, sagte der Polizeisprecher.