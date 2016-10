Hunderte Menschen in Behandlung

Bei den Kämpfen um die irakische Stadt Mossul ist am Samstag eine giftige Rauchwolke in Richtung einer US-Basis gezogen. In einem Schwefelbergwerk war ein Brand ausgebrochen, Hunderte nahe Mossul lebende Menschen klagten über Atemprobleme. Bei den Gefechten selbst greift die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) offenbar zu allen Mitteln. Während der Offensive von Regierungstruppen mit kurdischer und US-Unterstützung auf die irakische Stadt seien rund 280 Menschen - Männer und Buben - vom IS hingerichtet worden, berichtete der US-TV-Sender CNN.

Lesen Sie mehr …