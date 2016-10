Tennis: Heimisches Topduell in erster Wien-Runde

Die Auslosung für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle hat den Fans gleich in der ersten Runde das heimische Topduell beschert. Mit Dominic Thiem und Gerald Melzer stehen einander die aktuelle österreichische Nummer eins und die Nummer zwei gegenüber. „Das Glas ist halb voll und halb leer“, betrachtete Turnierboss Herwig Straka, der selbst als Glücksengerl fungierte, die Paarung mit gemischten Gefühlen. Die Bilanz in den direkten Duellen spricht bisher für den „kleinen“ Melzer.

