Blanik neue SPÖ-Chefin in Tirol

Elisabeth Blanik ist heute am Parteitag der SPÖ Tirol in Zirl mit fast 93 Prozent der Stimmen zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. In ihrer Rede vor der Wahl hatte sie für eine neue Geschlossenheit innerhalb der Landespartei plädiert.

