Ski alpin: Gut trumpft bei Sölden-RTL auf

Lara Gut hat einen Traumstart in die neue Weltcup-Saison hingelegt. Die Gesamtweltcup-Titelverteidigerin setzte sich beim Riesenslalom in Sölden in souveräner Manier vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin durch, die ihren zweiten Sölden-Erfolg um weit mehr als eine Sekunde verpasste. Dritte wurde Marta Bassino aus Italien. Für das Highlight aus ÖSV-Sicht sorgte die erst 22-jährige Stephanie Brunner, die als Vierte am ersten Weltcup-Podest vorbeischrammte.

