Berichte über Giftgas in Syrien: Paris fordert Sanktionen

Nach einem neuen Untersuchungsbericht über einen Chemiewaffenangriff der syrischen Armee hat Frankreich den UNO-Sicherheitsrat zu einer entschlossenen Reaktion aufgerufen.

Er verlange eine „eindeutige Verurteilung“ dieser Verbrechen in einer Resolution des Sicherheitsrats sowie Sanktionen gegen die Täter, sagte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault heute in Paris.

Angriff von Armee in Idlib

Der Einsatz von Chemiewaffen sei „menschenverachtend und inakzeptabel“, sagte Ayrault. Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hatte den syrischen Regierungstruppen zuvor einen weiteren Chemiewaffenangriff vorgeworfen. Die Armee habe das Dorf Kmenas in der Provinz Idlib Mitte März 2015 mit Chemiewaffen angegriffen, hieß es in dem tags davor veröffentlichten Bericht der Experten.

Die Verantwortung für zwei weitere Chemiewaffenangriffe in derselben Provinz im März 2015 sowie im April 2014 konnte dagegen nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

IS soll Senfgas verwenden

Bereits in einem im August veröffentlichten Bericht waren die UNO-Experten zu dem Schluss gekommen, dass syrische Militärhubschrauber im April 2014 sowie im März 2015 Chlorgas über zwei Orten in der Provinz Idlib abgeworfen hatten. Gleichzeitig machten die Experten die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für einen Angriff mit Senfgas in der nördlichen Region von Aleppo verantwortlich.

Es dürfe nicht hingenommen werden, dass Angriffe mit Chemiewaffen in Syrien ungestraft blieben, betonte Ayrault. Frankreich, die USA und Großbritannien hatten wegen des Einsatzes der international geächteten Kampfstoffe bereits mehrfach Sanktionen gegen die syrische Regierung gefordert. Die UNO-Vetomacht Russland stellte sich bisher aber schützend vor ihren Verbündeten Syrien.