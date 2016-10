Lagerhalle eingestürzt: Kunstdünger floss in Bach

In Lutzmannsburg (Burgenland) ist heute Abend im örtlichen Lagerhaus eine Wand einer Halle eingestürzt, in der Kunstdünger gelagert war. Verletzt wurde niemand. In weiterer Folge floss allerdings Kunstdünger in den Ribitzabach.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at