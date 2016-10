NEOS: Mit umgebauter Spitze in den „Vorwahlkampf“

Mit einem Umbau ihrer Parteispitze und einer neuen Kampagne zieht NEOS in den „Vorwahlkampf“. Bundesgeschäftsführer Feri Thierry trat heute bei der Mitgliederversammlung auf dem Grazer Schloßberg nach drei Jahren zurück und übergab an den bisherigen Klubdirektor Stefan Egger. Zudem wurde mit Nikolas Donig erstmals ein Generalsekretär installiert.

„Ich glaube an dieses Projekt, ich glaube an die Erneuerung des Landes“, verabschiedete sich Thierry von den mehr als 200 Mitgliedern. Der Lobbyist soll dem Vernehmen nach wieder in die Privatwirtschaft zurückkehren und die Oppositionspartei weiterhin beraten - etwa Allianzen schmieden, wie Parteichef Matthias Strolz sagte.

Konkret wird der Wechsel an der NEOS-Spitze mit 1. November erfolgen, ab dann wird Stefan Egger die Bundesgeschäftsführung übernehmen. Ihm folgt der politische Direktor der Partei, Michael Schiebel.

Nikola Donig wird Generalsekretär

Neuer und damit erster Generalsekretär der NEOS wird der bisherige Kommunikationschef der Partei, Nikola Donig. Bundesobmann Matthias Strolz schlug den früheren Sprecher von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und von Vizekanzler Wilhelm Molterer sowie der ÖVP-Bundespartei vor und bat gleichzeitig um Vertrauen.

Begründet wurde die - von manchen Mitgliedern kritisierte - Erweiterung der Parteispitze mit der bevorstehenden Nationalratswahl. Dafür brauche es eine „optimale Aufstellung“. Fixiert soll die Position Anfang November im Vorstand werden.

Ziel: Zweistellig werden

Vor dem - auch für die Parteimitglieder großteils überraschendem - Umbau der Parteispitze hatte Strolz seine Anhänger in den „Vorwahlkampf“ geführt, wie er selbst sagte. Zweistelligkeit sei weiter das Ziel, erreichen wollen das die Pinken auch mit einer Herbstkampagne - die sie nun zu den Pink-Gelben machte. „Österreich geht anders“, lautet dabei die Stoßrichtung.