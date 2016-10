Fußball: Köln-Erfolgslauf endet in Berlin

In der achten Runde der deutschen Bundesliga hat der 1. FC Köln die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Truppe von Trainer Peter Stöger verlor heute bei Hertha BSC mit 1:2 und verpasste damit die Chance, Bayern München für ein paar Stunden als Tabellenführer abzulösen. Die Kölner wurden von den Berlinern und Hoffenheim, das in Leverkusen mit 3:0 auftrumpfte, hingegen auf Rang vier verdrängt. Die Bayern festigten ihre Spitzenposition am Abend mit einem 2:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Mehr dazu in sport.ORF.at