Doku lässt Selbstmordattentäter zu Wort kommen

In seiner schockierenden Doku „Dugma – The Button“ folgt der norwegische Kriegsreporter Paul S. Refsdal syrischen Al-Nusra-Kämpfern, die auf ihren Einsatz als Selbstmordattentäter warten. Sie wollen endlich den „Dugma“ drücken – den verhängnisvollen Knopf im mit Sprengstoff gefüllten LKW, der sie ins „Paradies“ und die Feinde – die syrische Armee - in den Tod schickt. „Dugma - The Button“ läuft bei der Viennale.

