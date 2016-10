Bundesliga: Sturm Graz gibt Sieg aus der Hand

Die Siegesserie von Tabellenführer Sturm Graz ist gestern gerissen. Der Spitzenreiter musste sich in der zwölften Bundesliga-Runde zu Hause gegen Schlusslicht SV Mattersburg mit einem 2:2 begnügen und ging nach fünf Erfolgen in Serie erstmals wieder nicht als Sieger vom Platz. Die Teams erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Zuerst drehten die Grazer einen 0:1-Pausenrückstand um, nur um in der 95. Minute doch noch den Ausgleich zu kassieren.

