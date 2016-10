Mega-Deal in US-Medien-Branche fixiert

Jetztb ist die Mega-Übernahme in den USA fixiert: Der Telekom-Konzern AT&T kauft den Medien-Riesen Time Warner. Man habe sich auf einen Kaufpreis in der Höhe von 107,50 Dollar pro Aktie geeinigt, teilten die US-Unternehmen mit. Daraus ergibt sich ein Kaufpreis von 85,4 Milliarden Dollar (78,45 Milliarden Euro). Inklusive übernommener Schulden liegt die Summe bei 108,7 Milliarden Dollar. AT&T will den Kaufpreis zur Hälfte in bar und zur Hälfte in eigenen Aktien bezahlen. Dem Vorhaben müssen noch die Wettbewerbsbehörden zustimmen.

Mit der Fusion entsteht ein gigantisches Medien- und Unterhaltungsimperium. Zu Time Warner gehören der Nachrichtensender CNN, der Bezahlfernsehkanal HBO sowie das Hollywood-Studio Warner Bros. AT&T ist der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in den USA und der drittgrößte Kabelfernsehprovider des Landes.

Mit der Übernahme stößt der größte US-Telekommunikationskonzern weit ins Geschäft mit TV- und Film-Inhalten hervor. Damit folgt AT&T einem Branchen-Trend - die Telekom-Konzerne suchen nach neuen stabilen Geldquellen und exklusiven Inhalten für ihre Netze, weil die Erlöse im klassischen Kerngeschäft unter Druck stehen.